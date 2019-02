RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” PAESI CHE VAI “ – RAI 1: « NELLA PUNTATA DEL 24 / 02 / 2019 LIVIO LEONARDI CI PORTERÀ A TRIESTE IN FRIULI VENEZIA GIULIA » (LINK VIDEO)

Paesi che vai. 24-02-2019. Con Livio Leonardi in Friuli Venezia Giulia, una terra di confine per secoli crocevia di popoli, lingue, religioni e culture. Situata a nord-est, il Friuli Venezia Giulia si distingue per essere composta da due regioni storico-geografiche e da un paesaggio vario che ospita i picchi delle Alpi orientali, panorami collinari con floridi vigneti, un suggestivo affaccio sul mare Adriatico e la presenza di numerosi castelli.

Livio Leonardi, medaglia d’oro, della Società Dante Alighieri, per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, condurrà i telespettatori proprio alla scoperta di questi affascinanti manieri nati, in molti casi, come fortezze difensive e trasformati in residenze principesche in cui hanno vissuto sia nobili famiglie che hanno combattuto per mantenere il loro potere politico, sia celebri coppie, sia intellettuali in cerca di ispirazione.

LINK VIDEO