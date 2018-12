RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” PAESI CHE VAI ” – RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 23 / 12 / 2018 PARMA, FONDATA NEL 183 A.C. DAI ROMANI ” (LINK VIDEO)

Paesi che vai. St 2018-19 Parma – 23-12-2018. “Paesi che vai” arriva a Parma. Fondata nel 183 a.C. dai Romani, questa incantevole città divenne da subito un importante centro di riferimento per tutta la pianura circostante, anche grazie alla presenza della Via Emilia, che attraversa tutta la regione. Capitale di un antico Ducato, ricca di storia, cultura e memorie delle dinastie Farnese e Borbone che tra il XVI e il XIX secolo la governarono Parma è oggi la seconda città dell’Emilia Romagna e “Città creativa Unesco per la gastronomia”.

La sovrana che cambiò più di tutti il volto di Parma fu Maria Luisa d’Asburgo Lorena, seconda moglie di Napoleone Bonaparte, che, dopo aver italianizzato il suo nome in Maria Luigia, resse il Ducato per circa 30 anni. Il viaggio di Livio Leonardi e “Paesi che Vai” inizierà proprio da Maria Luisa, detta “Maria Luigia”, la Duchessa “più amata dai Parmigiani”.

