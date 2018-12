RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” NEW AMSTERDAM ” – CANALE 5: ” NEL TERZO EPISODIO LA SIGNORA RYLAND DONA 10 MILIONI DI DOLLARI AD UNO DEGLI OSPEDALI UNIVERSITARI ” (LINK VIDEO)

Episodio 3 – Ogni singolo minuto. La signora Ryland, vedova di un uomo molto ricco che ha deciso di donare 10 milioni di dollari a uno degli ospedali universitari, è in visita al New Amsterdam e Max le fa da accompagnatore. Nel frattempo Iggy è alle prese con un paziente che si crede invisibile, la dottoressa Bloom con una detenuta in condizioni critiche che sta per partorire e la dottoressa Sharpe sta meditando di lasciare i suoi impegni per dedicarsi esclusivamente ai pazienti.

