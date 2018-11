RIVEDI – REPLAY – REPLICA ‘ NERO A METÀ ‘ * RAI 1: ” PUNTATA DEL 26/11: ” CARLO E MALIK SI RITROVANO A INDAGARE SUL CASO DI UNA RAGAZZA UCRAINA TROVATA MORTA ” (LINK VIDEO)

Nero a metà. St 1 Ep 3 2018. Una volta di troppo. Carlo e Malik si ritrovano a indagare sul caso di una ragazza ucraina trovata morta in una valigia all’aeroporto di Roma. Alba prova a resistere alle avances di Malik, mentre per il dirigente Santagata è arrivato il momento di dire addio alla squadra. La Repola invece è alle prese con una ragazzina, Veronica, scappata di casa per l’ennesima volta.

