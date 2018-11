RIVEDI – REPLAY – REPLICA ‘ NERO A META’ ‘ * RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 26/11 CARLO E MALIK INDAGANO SULL’OMICIDIO DI UNA SUORA RITROVATA MORTA IN UN SEXY SHOP ” ( LINK VIDEO)

Nero a metà. St 1 Ep 4 2018. Una notte senza stelle. Carlo e Malik indagano sull’omicidio di una suora ritrovata morta in un sexy shop. Il caso mette in pericolo la vita di Alba, costringendo Malik a intervenire. Carlo, invece, deve prendere atto che Cristina è stanca della clandestinità. In commissariato fa il suo ingresso la nuova dirigente Micaela Carta, proprio nei giorni in cui viene ufficialmente fuori uno scheletro del passato di Carlo.

LINK VIDEO