RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” MENTRE ERO VIA ” – RAI 1: “« EP 2 NELLA PUNTATA DEL 4 APRILE 2019 MONICA LOTTA CON TUTTE LE FORZE PER RIAFFERMARE IL PROPRIO RUOLO NELLA VITA DEI FIGLI » (LINK VIDEO)

Mentre ero via. St 1- Ep 2 2019. Monica lotta con tutte le forze per riaffermare il proprio ruolo nella vita dei figli. In Barbara riscopre un’alleata, pronta anche a schierarsi contro il padre e il fratello pur di difenderla. Grazie alla dottoressa Liguori, intanto, la donna prosegue il suo recupero, agevolato dal suo ritorno a Palazzo Grossi dove i ricordi sembrano riaffiorare con maggiore chiarezza.

LINK VIDEO