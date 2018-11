RIVEDI – REPLAY – REPLICA ‘ L’ISPETTORE COLIANDRO ‘ * RAI 2: ” ‘ VAI COL LISCIO ‘ PUNTATA DEL 28 NOVEMBRE TERZO EPISODIO ” (LINK VIDEO)

L’Ispettore Coliandro. St 7 Ep 3 2018. Puntata del 28 novembre. Vai col liscio. Coliandro è costretto per una serata ad essere il partner di ballo della Paffoni. Per sfuggire all’ingrato compito, si ritrova ad indagare sull’omicidio di una giovane cantante. Ad aiutarlo non c’è solo la Paffoni, provetta ballerina, ma anche Natascia, la nuova giovane e bella cantante dell’orchestrina di liscio capitanata dal losco Vasinto e da sua moglie Ersilia detta “Vagona”.

