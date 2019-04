RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA VERDE ” – RAI 1 : “« NELLA PUNTATA DEL 31 MARZO 2019 AGRO FALISCO – VIAGGIO NELL’ALTO LAZIO LUNGO LA VIA AMERINA » (LINK VIDEO)

Linea Verde. St 2018/19 Linea verde – Agro Falisco: Viaggio nell’Alto Lazio lungo la via Amerina. Domenica 31 marzo, alle 12,20 su Rai Uno, Linea Verde è in viaggio nell’Agro Falisco, terra ricca e fertile dominata dal monte Soratte, nell’Alto Lazio. Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone cominciano l’avventura a Nepi, davanti alla Cascata di Cavaterra e nel castello dei Borgia, splendidi scenari già teatro di film, uno fra tutti L’Armata Brancaleone. Lungo l’antica via scopriranno prodotti e personaggi che sono, ognuno a suo modo, dei veri e propri guerrieri, come gli antichi e misteriosi abitanti di queste terre: i falisci.

A caccia della cipolla nepesina Peppone incontra la signora Romana, l’unica in questo momento ad averla e la convince a fargli assaggiare la famosa zuppa. Federico e Daniela, entrambi sulla via Amerina, incontrano una serie di agricoltori che si sono riuniti in un Biodistretto, come il pastore Emilio con le sue 5000 pecore o la giovane agronoma Claudia con le sue 9000 galline. Sull’antico basolato Romano scopriremo una delle più belle necropoli preromane, Cavo degli Zucchi, dove spiegheremo perché un vaso e una pen drive sono molto simili, “basta avere il lettore giusto”, mostrando la ricostruzione di un’antica chitarra con distorsore di 2500 anni fa, gioia per le orecchie di Archeologi e studiosi. L’avventura si conclude con un branco di 150 cavalli bradi ai piedi del monte Soratte e la scalata di quest’ultimo fino alla vetta e all’eremo di San Silvestro Papa, il 365° Santo del Calendario.

