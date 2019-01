RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA VERDE ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 26 / 01 / 2019 CHIARA GIALLONARDO E MARCELLO FANNO TAPPA A PERUGIA » (LINK VIDEO)

Linea Verde. St 2018- 19 Perugia. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, fanno tappa a perugia per raccontare laghi, boschi, moda e trasporti sostenibili. Dal lago Trasimeno al bosco di Piegaro, dall’Università all’Istituto Italiano di Design, vediamo come a Perugia si praticano e si studiano soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita, rispettando e valorizzando ambiente e territorio.

Nello spazio dedicato agli animali, si parla di fisioterapia e riabilitazione per i nostri amici a 4 zampe. I cavoli, nella veste insolita di piante ornamentali, sono i protagonisti della rubrica “Giardiniere fai da te” mentre l’ingrediente protagonista della ricetta di questa settimana è il cacaoma non aspettatevi un piatto dolce! Di cioccolata e prodotti tipici ce ne occupiamo nell’immancabile giro del gusto.

LINK VIDEO