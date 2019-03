RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA VERDE ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 23 MARZO 2019 SI RACCONTA L’AQUILA NELLE SUE VESTI DI ECCELLENZA » (LINK VIDEO)

Linea Verde. St 2018/19 Linea Verde Life – L’Aquila. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, a dieci anni dal terremoto, dedicano la puntata alla città dell’Aquila. Si racconterà L’Aquila nelle sue vesti di eccellenza, a partire dalle tecniche di ricostruzione antisismica applicate agli edifici. Si vedranno il meraviglioso Palazzo Emiciclo e il futuristico smart tunnel che percorre la città per più di 10 km e poi si mostrerà il recupero della bellezza architettonica del Teatro comunale, ma anche lo straordinario lavoro su palazzo Margherita, con la sua Torre Civica.

Per lo spazio dedicato agli animali, Marcello racconterà da vicino un progetto molto interessante di tutela dei Lupi. Mentre Chiara porterà i telespettatori in una realtà dove convivono più di 30 aziende che arrivano da ogni parte del mondo, per poi passare a uno dei primi incubatori d’Abruzzo, raccontando che a L’Aquila il mondo delle idee non ha mai smesso di muoversi. Prima dell’immancabile giro del gusto, Federica De Denaro preparerà un piatto che abbina, in modo insolito, baccalà, legumi e patate viola. Linea verde Life: la qualità italiana si racconta.

