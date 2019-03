RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA VERDE – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 17 MARZO 2019 I COLLI TORTONESI NEL CENTENARIO DI FAUSTO COPPI » (LINK VIDEO)

Linea Verde. St 2018-19 Linea verde – I Colli Tortonesi nel Centenario di Fausto Coppi. 5 Settembre 1919: a #Castellania, paese dell’alessandrino nei pressi di Tortona, nasce fausto coppi il Campionissimo. Un uomo capace di lasciare un segno indelebile nella storia sportiva e non dell’Italia del Novecento. Linea Verde – RaiUno prende spunto da questa ricorrenza centenaria per ripercorrere i luoghi di Coppi, accompagnati da due ospiti d’eccezione: Marino Bartolettie Paolo Belli Il primo a raccontare la parabola sportiva ed umana del Campionissimo, il secondo per spiegarci a modo suo il mito del ciclismo nella società italiana.

Daniela Ferolla Official Federico Quaranta e Peppone Calabresevanno alla scoperta dello straordinario territorio dei colli tortonesi, alla ricerca dei tesori del luogo: il vino Timorasso, il formaggio Montèbore, il Salame Nobile del Giarolo, i Baci Dorati di Tortona. Ed ancora, ci raccontano il genio del grande pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo, l’incredibile sfida di un gruppo di agricoltori e della loro cooperativa, la scoperta di alcune ricette locali realizzate dallo chef alessandrino Andrea Ribaldone. Tutto questo e molto altro domenica #17marzo alle 12.20 su Rai1.

