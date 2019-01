RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA VERDE ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 06 / 01 / 2019 EPIFANIA AI CASTELLI ROMANI » (LINK VIDEO)

Il viaggio di Linea Verde, nel giorno dell’Epifania, toccherà i Castelli Romani, guidati da Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone in un territorio ricco di Storia e prodotti tipici ormai conosciuti in tutto il mondo.

Da porta San Sebastiano sulla via Appia antica si incontrano subito i segni di questo grande passato, a cominciare dalla meravigliosa villa imperiale dei Quintili, dove è stato rinvenuto un antico locale di produzione e degustazione del vino, oltre a splendidi ambienti termali. All’altra estremità del viaggio il Monte Cavo, sacro a Giove e a tutte le popolazioni latine, che domina i colli di origine vulcanica con i laghi di Albano e Nemi. Un territorio caratterizzato da dimore storiche di grande pregio come Palazzo Chigi di Ariccia con il relativo parco.

Un viaggio gastronomico tra i prodotti del territorio come la Porchetta di Ariccia Igp e il Pane di Genzano Igp o i dolci tipici come le ciambelle al vino e le “pupazze” e l’agricoltura di prossimità in cui spiccano prodotti come le famose puntarelle romane…

LINK VIDEO