RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA VERDE ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 03 / 02 / 2019 IL TALEGGIO, LO STRACHITUNT E IL FORMAGGIO DI CAPRA » (LINK VIDEO)

Linea Verde. St 2018/19. Da San Pellegrino a Taleggio: nelle valli del gusto. Il viaggio di Linea Verde arriva in Lombardia, nelle valli bergamasche ricche di storia e sapori: paesaggi alpini innevati, spettacolari orridi segnati da limpidi fiumi, animali allo stato brado, tradizioni gastronomiche e culturali saranno gli ingredienti della puntata che si muoverà tra San Pellegrino e Piani dell’Avaro, passando per la Val Brembana e la Val Taleggio. Daniela Ferolla e Federico Quaranta con Peppone Calabrese accompagneranno i telespettatori tra scenari indimenticabili e gustose ricette.

Grande protagonista, il formaggio: il taleggio, lo strachitunt, il formaggio di capra, il formaj de mut, prodotti che sono un tutt’uno con la storia culturale di questi territori, dai verdi alpeggi dell’estate alle stalle d’inverno. Vengono realizzati con ingredienti di prima qualità, grazie al latte di animali come la capra orobica e la mucca alpina originale e grazie all’abilità dei casari locali che uniscono la sapienza antica all’attenzione tutta moderna per le tecnologie.

Ma gli incantevoli paesaggi delle valli sono ricchi anche di suggestioni culturali. San Pellegrino, rinomata località termale, conserva ancora importanti tracce della sua stagione d’oro, ai primi del Novecento, con alcuni edifici liberty come il Casinò Municipale tra i meglio conservati e più belli d’Europa e alcune delizie legate a quell’epoca, come il famoso biscotto locale. Si visiteranno Cornello dei Tasso, un borgo medievale in cui si racconterà la storia di questa importante famiglia europea e Oneta, il villaggio da cui si racconta partì uno dei personaggi più noti del nostro carnevale: Arlecchino. Non può mancare la regina delle valli: la polenta taragna, preparata in questo caso, da “chef” d’eccezione, i boscaioli della Val Taleggio.

