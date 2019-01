RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA VERDE LIFE ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 19 / 01 / 2019 CONOSCEREMO UNA ROMA ANCORA IN GRADO DI SORPRENDERCI » (LINK VIDEO)

St 2018-19 Linea Verde Life – Roma. In questa nuova puntata di Linea Verde Life, programma condotto da Marcello Masi e Chiara Giallonardo con la partecipazione di Federica De Denaro, conosceremo una Roma ancora in grado di sorprenderci. La città eterna infatti ha sempre angoli nascosti, che pure essendo sotto i nostri occhi ci sfuggono, come la basilica sotterranea neo pitagorica di Porta Maggiore o l’unico lago naturale della città dove sorgeva una vecchia fabbrica tessile.

E ancora: un balcone terapeutico dedicato alle donne che vivono un momento difficile per la loro salute, una nuova proposta tecnologica per illuminare le nostre piante, e i gatti di Roma visti in modo decisamente diverso. Infine faremo un giro per la più autentica tradizione gastronomica romana finendo con una nota dolcissima.Linea Verde Life: la qualità italiana si racconta.

