RIVEDI – REPLAY – REPLICA ‘ LINEA VERDE LIFE ‘ * RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 17 NOVEMBRE CHIARA GIALLONARDO E MARCELLO MASI HANNO FATTO TAPPA A LECCE ” (LINK VIDEO)

Linea Verde. Puntata del 17 novembre 2018. Nuovo appuntamento di Linea Verde Life. Chiara Giallonardo e Marcello Masi con la partecipazione di Federica De Denaro fanno tappa a Lecce per parlare di risorse del territorio, ricerca e nuovi modelli di sostenibilità. Si scopre come i rifiuti organici possono diventare materia prima per l’edilizia, come dagli scarti della potatura degli ulivi si può ricavare energia verde e come riutilizzare la plastica monouso per confezionare accessori d’abbigliamento. Non solo, vi siete mai chiesti perché nei nostri mari ci sono sempre più meduse? Colpa dei cambiamenti climatici e dello sfruttamento delle acque costiere.

Un problema che per i ricercatori dell’Università del Salento e del Cnr si può trasformare in risorsa, in campo alimentare e farmaceutico. Nello spazio dedicato agli amici animali, si incontrano conigli e galline da compagnia, mentre nella rubrica “Giardiniere fai da te”, si impara a prendersi cura delle orchidee. Prima del giro del gusto tra botteghe e chioschi, Federica De Denaro prepara una ricetta a base di melagrana. Tutto questo e molto altro in una puntata da non perdere.

