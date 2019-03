RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA VERDE LIFE ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 16 MARZO 2019 VISITA A PORDENONE DEGUSTANDO IL MONTASIO, LA PITINA E LA CIOCCOLATA UNICA NEL SUO GENERE » (LINK VIDEO)

Linea Verde. St 201-/19 Linea Verde Life – Pordenone. Continua il viaggio di Linea Verde Life, il settimanale di Rai1 che racconta le tendenze green e sostenibili delle nostre città. Marcello Masi e Chiara Giallonardo, con la partecipazione di Federica De Denaro, fanno tappa a Pordenone: la quinta città d’Italia per verde urbano.

Sorge su risorgive pedemontane e questo la caratterizza per la sapiente gestione delle acque e della zona umida intorno all’alveo del fiume Noncello. Come sempre si traccerà un percorso tra innovazione, attraverso l’associazione ambientalista degli industriali Bioforest e il polo tecnologico della città, e tradizione, come le coltellerie di Maniago. E poi i prodotti gastronomici, dal Montasio formaggio di latteria e la pitina salume della Val Tremontina, finendo in centro città per gustare una cioccolata unica nel suo genere. Tutto questo e molto altro in una puntata da non perdere. Linea Verde Life: la qualità italiana si racconta.

