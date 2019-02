RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA VERDE LIFE ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 16 / 02 / 2019 PALERMO – TRA IL PANE RIMACINATO CALDO E CROCCANTE, LE ACCIUGHE, IL POLPO E LE STIGGHIOLE » (LINK VIDEO)

Linea Verde Life – Palermo. Linea Verde Life va alla scoperta di Palermo. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, in compagnia di Federica di Denaro, esplorano la sostenibilità del capoluogo siciliano che ha un’università d’eccellenza con un incubatore d’impresa dalle idee innovative e inaspettate. Una città nella quale puoi sederti a bere il caffè in un bar e scoprire che i gatti sono i padroni di casa, poi ti alzi e ti immergi nell’orto botanico più tropicale di tutti o può capitare di imbatterti in un laboratorio che realizza taccuini, diari o quaderni con carta alimentare.

Per la rubrica ‘Il giardiniere fai da te’ Chiara ci insegna a piantare il bambù, raccontandoci che ne esistono di diverse specie, adattabili anche alle diverse condizioni atmosferiche. E nel raccontare una città così vivace, si passerà anche nelle botteghe del gusto, per mangiare il pane rimacinato caldo e croccante, le acciughe, il polpo, le stigghiole. E i dolci: tutti i segreti della frutta martorana conservati in un luogo davvero speciale. Linea Verde Life: la qualità italiana si racconta.

