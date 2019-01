RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA VERDE LIFE ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 05 / 01 / 2019 CHIARA GIALLONARDO E MARCELLO MASI SONO A MILANO, LA CITTÀ PIÙ EUROPEA D’ITALIA »

Linea Verde Life questa settimana fa tappa in Lombardia. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, dedicano la prima puntata dell’anno a Milano, la città più europea d’Italia, sempre in evoluzione.

Milano si è vestita di luminarie per le feste natalizie e il suo Skyline, visto dal 38simo piano del Palazzo Lombardia, racconta che è la prima in tutte le classifiche delle smart city per le sue reti, le infrastrutture intelligenti e la mobilità sostenibile. Per lo spazio dedicato agli animali, si entra nel Parco canile/gattile per parlare di adozione e volontariato. Per la rubrica “Giardiniere fai da te” si impara a realizzare un orto modulare con i pallet.

Prima del giro del gusto, tra le eccellenze gastronomiche, Federica De Denaro prepara uno dei piatti simboli della tradizione culinaria, il risotto al salto. Tutto questo e ancora di più per iniziare il 2019 con i migliori propositi per un futuro sempre più rispettoso e sostenibile.

LINK VIDEO