RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA BIANCA ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 6 APRILE 2019 OSSINI E CAPOCCHI SONO NEL COMPRENSORIO DI RIO PUSTERIA, IN ALTO ADIGE » (LINK VIDEO)

Linea Bianca. Rio Pusteria – 06/04/2019. L’ultimo appuntamento di Lineabianca per la stagione 2018-2019, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi sarà un viaggio nel comprensorio di Rio Pusteria, nella Val Pusteria sud-tirolese in Alto Adige: 44 km di piste per lo sci alpino di differente difficoltà, 20 moderni impianti di risalita, 3 tracciati di 30 km per lo sci di fondo e una pista da slittino.

In apertura si salirà a quota 3.132 metri sul livello del mare, sul Picco della Croce, la montagna più alta dei monti di Fundres, non lontano dal confine con l’Austria, nella meravigliosa cornice delle Alpi dei Tauri Occidentali, dove il conduttore sarà con Lino Zani, una guida alpina e Tamara Lunger, sci-alpinista ed esploratrice italiana di origine altoatesina. Un agglomerato di baite, fienili ed una piccola chiesa, un incredibile cura dei dettagli, un luogo ideale per passeggiare in sintonia con la natura, l’incantevole scenario di una favola o di una leggenda altoatesina: con una giornalista del TGR Bolzano, alla scoperta delle bellezze di Malga Fane, caratteristico villaggio alpestre, costruito nel Medioevo come rifugio per i malati di peste e colera.

