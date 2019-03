RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA BIANCA. ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 30 MARZO 2019 VIAGGIO A TARVISIO, LA GEMMA DELLE ALPI ORIENTALI FRIULANE » (LINK VIDEO)

Linea Bianca. Tarvisio – 30/03/2019. Viaggio a Tarvisio, la gemma delle Alpi Orientali Friulane, immersa nella stupenda Valcanale, in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, al confine con Austria e Slovenia: 25 km di piste, 11 impianti di risalita, a cui si aggiungono i tracciati di Sella Nevea, il primo polo transfrontaliero tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia. Una formazione di volo può essere associata idealmente ad una cordata di alpinisti, il leader è il capo cordata che si fida dei propri gregari e con i quali ha studiato e pianificato la via e la rotta da seguire: in esclusiva per Lineabianca, per il nostro conduttore, un bellissimo sogno diviene finalmente realtà, quello di volare a bordo di uno dei velivoli delle Frecce Tricolori, simbolo assoluto del valore dell’italianità che racchiude in sé il senso e l’orgoglio delle nostre migliori tradizioni.

A quota 2677 metri sul livello del mare, sulla vetta del monte Mangart, quarta cima delle Alpi Giulie, con il panorama dei laghi del Fusine e del passo Predil, ci sarà una suggestiva apertura del conduttore con Lino Zani ed una guida alpina.

