RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA BIANCA ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 23 / 02 / 2019 VIAGGIO NEL COMPRENSORIO DELL’ALPE DI SIUSI-VAL GARDENA IN ALTO ADIGE » (LINK VIDEO)

Linea Bianca- Alpe di Siusi – 23/02/2019 175 km di piste, 80 impianti di risalita, il più elevato altipiano d’Europa: con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, andiamo in viaggio nel comprensorio dell’Alpe di Siusi/Val Gardena, il più vasto del carosello sciistico Dolomiti Superski, nell’Alto Adige. Quota 2563 metri sul livello del mare: sulla vetta dello Sciliar, tra i più importanti simboli dell’Alto Adige, ed, insieme alle altre Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità Unesco, un’emozionante apertura del conduttore con Lino Zani e una guida alpina. Un luogo mistico in mezzo ad un fitto bosco, una misteriosa roccia, capriccio della natura e fonte di ispirazione per l’uomo, il fascino di un vecchio castello nel cuore dell’altopiano: con un giornalista del TGR Bolzano, la leggenda delle “Streghe dello Sciliar” e il castello di Presule.

LINK VIDEO

*

Se sei arrivato fino qui significa che ciò che abbiamo pensato anche per te è utile.

Tu puoi pensare un po’ per noi ed esserci utile?Puoi sostenere la nostra agenzia, libera che pubblica tutto di tutti senza filtri e pregiudizi, con una tua microdonazione tramite PayPal?È sufficiente cliccare QUI…

Grazie!