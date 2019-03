RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA BIANCA ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 2 MARZO 2019 SARÀ UN VIAGGIO NEL COMPRENSORIO SCIISTICO DEL CIVETTA, SULLE DOLOMITI VENETE » (LINK VIDEO)

Linea Bianca. Zoldo – 02-03-2019. 35 km di piste che si estendono tra i 1.300 ed i 2.100 metri, 21 piste ed 8 impianti di risalita: il prossimo appuntamento di Lineabianca, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi sarà un viaggio nel comprensorio sciistico del Civetta, sulle Dolomiti Venete, nel prestigioso contesto del “Dolomiti SuperSki”, il carosello sciistico più grande del mondo.

Quota 3168 metri sul livello del mare: sulla vetta del Monte Pelmo, nel cuore delle Dolomiti del Cadore, patrimonio naturale dell’Umanità, un’emozionante apertura del conduttore con Lino Zani e una guida alpina. Passione per la terra, amore per gli animali, le pecorelle nane d’Ouessant, quelle di razza d’Alpago, le capre da cashmere, la mungitura delle mucche, la meticolosa produzione del formaggio, la tosatura della lana: a Fornesighe, in una piccola azienda turistica, storie di vita quotidiana con Marta Zampieri, laureata in ingegneria, che ha fatto una coraggiosa scelta di vita, quella di vivere tra i monti dello zoldano.

