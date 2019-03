RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA BIANCA ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 16 MARZO 2019 MASSIMILIANO OSSINI E GIULIA CAPOCCHI CI PORTANO A BIELMONTE, IN PROVINCIA DI BIELLA » (LINK VIDEO)

Linea Bianca. St 2018-19. Bielmonte. Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi ci portano a Bielmonte, in provincia di Biella, in Piemonte: dalla vetta del Monte Bo, a quota 2.556 metri, fino alla Valle di Pray, lungo la famosa strada delle Lana che unisce il comune di Biella con quello di Borgosesia. Le telecamere di Lineabianca sono entrate nell’antica Fabbrica della Ruota a Pray, esempio di archeologia industriale, simbolo di un passato che ci riporta alla Grande Guerra. Il contributo del Biellese infatti non è stato soltanto quello di uomini e vite, ma di chilometri e chilometri di tessuto grigioverde, materia prima per le divise.

Vediamo quindi la bellezza e la biodiversità dell’Oasi Zegna, attraversata dall’omonima panoramica, un’idea di oasi che sogna l’allargamento a tutti i comuni limitrofi, mossa dall’obiettivo di creare un “distretto” di Natura fruibile da tutto quel turismo ambientale che si muove alla ricerca di sentieri, di passeggiate trekking e percorsi in mountain bike. Un grande e rivoluzionario progetto di valorizzazione e salvaguardia del territorio. Ma non potevano di certo mancare attività lungo le piste da sci di Bielmonte, in compagnia dei maestri delle scuole presenti nel comprensorio, fino al rifugio di Monte Marca.

Si va alla scoperta della gastronomia e della produzione artigianale della birra, la cui particolare bontà è dovuta proprio alle qualità di leggerezza dell’acqua di questi monti. Un luogo ideale di sosta, ammirazione, silenzio: l’Eremo di San Bernardo, al centro di una cornice di montagne alpine tra le quali svetta, maestoso, il Monte Rosa. Infine, a valle, l’acqua ritorna con tutta la sua ricchezza: Massimiliano Ossini e Lino Zani indossano stivaloni di gomma ed entrano nel torrente Elvo e sarà di nuovo febbre dell’oro insieme alla locale Associazione Biellese Cercatori d’Oro “Scuola Oro”.

