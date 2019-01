RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LINEA BIANCA ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 05 / 01 / 2019 MASSIMILIANO OSSINI E GIULIA CAPOCCHI SONO NELLA SKI AREA ARABBA – MARMOLADA »

76 chilometri di piste da sci, 28 moderni impianti di risalita, “la Bellunese”, emozionante discesa di 12 chilometri posizionata sulla Marmolada, la Regina delle Dolomiti. In questa puntata di Lineabianca, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, faremo un viaggio nella ski area Arabba – Marmolada, eccezionale comprensorio sciistico che unisce la Marmolada alle piste da sci di Arabba e del Sellaronda, il più rinomato ski tour del Dolomiti Superski, sulle Dolomiti del Veneto.

Quota 3.346 metri sul livello del mare: al confine tra Veneto e Trentino-Alto Adige, su cima Punta Penia, la vetta più alta della Marmolada e di tutte le Dolomiti, un’emozionante apertura del nostro conduttore con Lino Zani ed una guida alpina. Una caverna simile a quelle che i soldati scavarono negli anni della Grande Guerra per ripararsi dalle intemperie e dal nemico: a Punta Rocca, forti emozioni nella Grotta della Madonna, universale simbolo di pace, che ospita la statua della Madonna, donata e consacrata da Giovanni Paolo II il 26 agosto 1979. Per non dimenticare: a quota 2950 metri, alla stazione intermedia della funivia della Marmolada, il Museo della Grande Guerra, il più alto d’Europa, realizzato nel 1990 con lo scopo di conservare i reperti bellici, recuperati, principalmente, dalla famosa “Città di Ghiaccio”, vera e propria caserma scavata tra i ghiacci della Marmolada.

Nel comune di Livinallongo del Col di Lana, alla scoperta dei segreti del Castello di Andraz, un suggestivo gigante di pietra: antica fortezza tirolese ed importante testimonianza di un passato che racconta gesta di Re e nobili, battaglie e Grandi Guerre. L’accensione del fuoco per scaldare l’acqua con il pentolino, la carne secca, le scatolette di cibo, il pane grattugiato: nella cornice senza tempo di un bosco vicino al Castello, con un gruppo di alpini e fanti, la minuziosa ricostruzione di un momento di quiete, quello della preparazione del rancio, fotogramma della lunga e drammatica storia della Grande Guerra.

