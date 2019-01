RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LIBERI DI SCEGLIERE ” – RAI 1: “« UN FILM TRATTO DA UNA STORIA VERA – MARCO LO BIANCO È UN GIUDICE DEI MINORI CHE LAVORA IN CALABRIA » (LINK VIDEO)

Liberi di scegliere. Marco Lo Bianco è un giudice dei minori che lavora in Calabria e ha un sogno: strappare i ragazzi alla ‘ndrangheta. Giovanni Tripodi è il giovane erede di una famiglia malavitosa che vuole essere libero di scegliere una vita fuori dal crimine.

I due si incontrano e il giudice si occupa di trovare al ragazzo una sistemazione lontano dalla sua famiglia. E proprio quando il piano sta per andare in porto, Giovanni si trova coinvolto in un’azione criminale e finisce in carcere.

