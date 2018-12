RIVEDI – REPLAY – REPLICA ‘ LE RAGAZZE’ * RAI 3: ” NELLA PUNTATA DEL 2/12 OSPITI LUCIANA CASTELLINA, GIOVANNA MARINI E ALBA PARIETTI ” (LINK VIDEO)

Le Ragazze. St 2018 Ep 6. Puntata del 02-12-2018. A raccontare le proprie storie, in questa puntata di Le Ragazze, Luciana Castellina, Giovanna Marini e Alba Parietti. Luciana Castellina fu compagna di classe di Anna Maria Mussolini. Iscritta al Partito Comunista dal 1947, anima del movimento contestatore che porterà alla nascita del gruppo del Manifesto, ci guida attraverso gli anni che hanno formato l’Italia subito dopo la caduta del fascismo. A seguire troviamo due protagoniste, seppur in maniera molto diversa, degli anni Cinquanta. Giovanna Marini, talento musicale di grandissimo livello, studia musica con Segovia e conosce un giovanissimo Pier Paolo Pasolini.

Sarà lui a indicarle la strada dell’etno-musicologia: raccogliere le musiche tradizionali delle comunità rurali italiane per tramandarle e salvaguardarle. Senza dimenticare lo spettacolo teatrale “Bella Ciao”, che aprirà la strada a una delle musiche più conosciute d’Europa. Rosa Oliva de Conciliis, sua coetanea, si laurea in un’epoca in cui era raro per le donne concludere gli studi universitari. Ma questo non le basta: quando scopre che alcune carriere pubbliche sono precluse alle donne, impugna il decreto e combatte una battaglia fondamentale davanti alla Corte Costituzionale. La seconda coppia ha inciso, invece, nell’Italia degli anni Ottanta.

Da una parte c’è Alba Parietti, volto noto ai telespettatori, che a “Le Ragazze” apre spaccati mai raccontati della sua vita privata: la malattia mentale che affligge la sua famiglia, il senso di disagio nell’essere emarginata da giovane, la difficoltà di essere una giovanissima madre negli anni della Milano da bere. Accanto a lei c’è Nadia Marano, artista, sopravvissuta quasi per miracolo al disastroso terremoto che ha cambiato la geografia dell’Irpinia. La ragazza del Nuovo Millennio è, infine, Chiara Marcellucci. Una giovanissima che, come tutte le sue coetanee, inizia a conoscere l’amore. Al punto, però, di rimanere incinta e – con una scelta controcorrente – decide di portare a termine la gravidanza.

