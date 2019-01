RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LE RAGAZZE ” – RAI 3: “« EP 2 NELLA PUNTATA DEL 27 / 01 / 2019 GIORNATA DELLA MEMORIA E LE LEGGI RAZZIALI » (LINK VIDEO)

Le Ragazze. St 2019. Ep 2. Puntata del 27/01/2019. La prima delle storie presentate da Gloria Guida in questa puntata è dedicata alla Giornata della Memoria. Nel 1938 Elena Ottolenghi, quando entrarono in vigore le leggi razziali, aveva solo 9 anni e come tutti i bambini ebrei fu allontanata dalla scuola che frequentava.

Nessuna delle compagne, né la maestra, la cercherà più e questo sarà un dispiacere che Elena porterà dietro per tutta la vita. Poco dopo inizieranno le deportazioni e Elena racconterà in che modo è riuscita a salvarsi insieme alla sua famiglia. A seguire, due protagoniste degli anni ’60.

Si tratta di Angela Buttiglione, prima donna giornalista nella redazione di un telegiornale, ed Eleonora Brown, giovanissima attrice nel film La Ciociara di Vittorio De Sica, al fianco di Sophia Loren. Si torna a parlare poi degli anni ’80 con due donne molto diverse che offrono uno sguardo nuovo su questo decennio. Una è Eleonora Bagarotti, ex groupie e giornalista musicale, che appena adolescente studia a Londra e si innamora del leader degli Who, Pete Townshend.

L’altra Ragazza è la farmacologa, biologa e senatrice a vita Elena Cattaneo, che nello stesso periodo si trova al prestigioso Mit di Boston. La puntata si chiude con Vittoria Medici, una giovane del Nuovo Millennio che ha perso la mamma a soli 16 anni e ha affrontato il dolore e la ricostruzione della sua famiglia con grande maturità e coraggio.

LINK VIDEO