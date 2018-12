RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” L’AMICA GENIALE ” – RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 18 / 12 / 2018 LILA SI FIDANZA UFFICIALMENTE CON STEFANO E I DUE DECIDONO DI SPOSARSI ” (LINK VIDEO)

L’amica geniale. St 1. Ep 7. 2018. I fidanzati. Lila si fidanza ufficialmente con Stefano e i due decidono di sposarsi. Il ragazzo entra in affari con i Cerullo, decidendo di investire sui modelli di scarpe progettati dalla sua futura moglie. Elena, per restare al passo dell’amica, si fidanza con Antonio, per cui non prova, però, dei veri sentimenti.

