RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” L’AMICA GENIALE ” – RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 18 / 12 / 2018 LE SCARPE CERULLO NON HANNO SUCCESSO E STEFANO CHIEDE AIUTO AI SOLARA ” (LINK VIDEO)

L’amica geniale. St 1. Ep 8. 2018. La promessa. Le scarpe Cerullo non hanno successo e Stefano si vede costretto a chiedere aiuto ai Solara per non chiudere l’impresa. I Solara accettano ma pongono una condizione che mette a rischio il matrimonio tra Lila e Stefano. Elena, che intanto sta scrivendo un articolo che le ha commissionato Nino, prova a ricucire lo strappo tra i due promessi sposi.

