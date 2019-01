RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LA PRIMA VOLTA ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 20 / 01 / 2019 UNA MISCELA SORPRENDENTE DI EMOZIONI » (LINK VIDEO)

La Prima Volta. St 2018-19. Cristina Parodi conduce una nuova puntata de “La prima volta” – 20-01-2019. Anche questa settimana il pubblico potrà emozionarsi, incuriosirsi e viaggiare con la fantasia attraverso nuove sorprendenti storie.

Non è mai troppo tardi per sperare, per vincere, per amare, per ricordare, per sorridere. Un momento magico, unico irripetibile. Una miscela sorprendente di emozioni che Cristina Parodi porterà ogni domenica nelle case degli italiani. Un programma innovativo che racconta la prima volta di persone comuni in uno studio dove tutto può succedere, tra sorprese, commozione, tensione e divertimento.

La Prima volta si articola tra esperienze che mettono alla prova perché obbligano a superare i propri limiti a sfide che si vincono solo se si riesce ad andare oltre le proprie paure, oppure sogni da realizzare ma che sembrano impossibili fino ad un momento prima. Ad arricchire un’atmosfera già densa di emozioni: filmati e interviste in profondità attraverso cui il pubblico potrà ripercorrere passo dopo passo il percorso dei protagonisti fatto di ostacoli e conquiste.

