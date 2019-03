RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LA PORTA ROSSA” – RAI 2: “« EP 8 NELLA PUNTATA DEL 6 MARZO 2019 L’AUTOPSIA SUL CORPO DI LUCIA CONFERMA CHE LA GIORNALISTA È MORTA ALLA GROTTA GIGANTE » (LINK VIDEO)

La porta rossa. Ep 8 2019. L’autopsia sul corpo di Lucia conferma che la giornalista è morta alla Grotta Gigante, proprio come aveva rivelato Vanessa a Paoletto. Il poliziotto non riesce a credere che la ragazza sia davvero in contatto con Cagliostro. Jonas ricorda altri particolari dei suoi incontri con Cagliostro durante il coma. Ne parla prima con Silvia, la donna che gli è rimasta accanto in tutto questo tempo, poi con Rambelli che va a trovare in carcere.

LINK VIDEO