RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LA PORTA ROSSA” – RAI 2: “« EP 7 NELLA PUNTATA DEL 6 MARZO 2019 CAGLIOSTRO NON HA ANCORA CAPITO CHI RAPIRÀ LA SUA BAMBINA » (LINK VIDEO)

La porta rossa. Ep 7 2019. Cagliostro è molto preoccupato: il tempo passa e lui non ha ancora capito chi rapirà la sua bambina, mettendola in pericolo. Per i giudici, il processo sulla morte di Cagliostro è irrimediabilmente inquinato e l’assoluzione di Rambelli è dovuta. Jamonte è invece sulle tracce di Anna, che continua abilmente a sfuggirgli. Ad aiutare la donna nella sua fuga è Stella, che le consegna una copia del biglietto scritto da Piras prima di morire.

