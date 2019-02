RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LA PORTA ROSSA ” – RAI 2: “« EP 2 NELLA PUNTATA DEL 13 / 02 / 2019 BENCHÉ IN COLLERA CON CAGLIOSTO VANESSA AMMETTE DI SENTIRSI FELICE SOLO QUANDO C’È LUI » (LINK VIDEO)

La porta rossa. St 2 – Ep 2. Benché in collera con Cagliostro, che le aveva fatto credere di aver varcato definitivamente la porta rossa, Vanessa ammette di sentirsi felice solo quando c’è lui. Tra loro nasce quindi una nuova alleanza per scoprire cosa hanno in comune l’omicidio nell’ex fabbrica, in cui è coinvolto Filip, con la minaccia che incombe sulla figlia di Cagliostro.

LINK VIDEO