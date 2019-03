RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LA PORTA ROSSA ” – RAI 1: “« EP 12 NELLA PUNTATA DEL 20 MARZO 2019 SILVIA, CHE NELLA SUA FOLLIA HA RAPITO LA FIGLIA DI CAGLIOSTRO SI RECA ALL’EX-FABBRICA » (LINK VIDEO)

La porta rossa. St 2 – Ep 12- 2019. Silvia, che nella sua follia ha rapito la figlia di Cagliostro per ricominciare una nuova vita con la bambina e Jonas, si reca all’ex-fabbrica in cui è stato ritrovato il corpo di Brezigar e in cui anni prima Jonas nascose la refurtiva della rapina alla banca. Cagliostro si rende conto che quello è il luogo della sua visone e cerca in tutti i modi di impedire che venga fatto del male alla piccola.

