RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” LA COMPAGNIA DEL CIGNO ” – RAI 1: “« EP 1 NELLA PUNTATA DEL 07 / 01 / 2019 MATTEO È UN GIOVANE VIOLINISTA CHE PARTE DA AMATRICE PER RAGGIUNGERE MILANO » (LINK VIDEO)

La Compagnia del Cigno. St 1 .Ep 1. 2018 L’arrivo di Matteo. Matteo è un giovane violinista che parte da Amatrice, la sua città distrutta dalla furia del terremoto, per raggiungere Milano dove ha intenzione di studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi. Il talento di Matteo viene subito notato dal prof. Luca Marioni, che tutti chiamano “il bastardo” per i suoi modi bruti e diretti, che insiste per inserirlo nell’orchestra come primo violino.

LINK VIDEO