RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” KILIMANGIARO ” – RAI 3: ” PUNTATA DEL 09 / 12 / 2018 OSPITI PATRICK MANOUKIAN, VALENTINA PRATI, CRISTINA LOCHIS, NAZZARA PEDERZANI E DANIELA BALIN DEL CESVI ” (LINK VIDEO)

Kilimangiaro. St 2018-19. Puntata del 09-12-2018. Ospiti di Camila Raznovich lo scrittore francese Patrick Manoukian per parlare dei suoi noir e dei luoghi che racconta tra la Mongolia e il Brasile e il genetista Guido Barbujani per raccontare l’evoluzione della specie umana rispetto all’ambiente. Continua il giro d’Italia del geologo Mario Tozzi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia.

In studio anche Valentina Prati, Cristina Lochis, Nazzara Pederzani e Daniela Balin del Cesvi per parlare del Put Foot Rally 2018, un rally non competitivo di 9mila chilometri tra Sud Africa, Namibia, Botswana, Zambia, Malawi e Mozambico. Tra le mete di questa puntata: i ghiacciai dell’Himalaya, i castelli e le valli dell’Irlanda del Nord, il Kazakistan in Asia centrale, il paradiso di Rangiroa nella Polinesia francese, la storia dell’Uruguay, i grattacieli di Hong Kong, le steppe della Mongolia, un viaggio a cavallo in Cappadocia e San Sebastián nei Paesi Baschi.

