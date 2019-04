RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” KILIMANGIARO ” – RAI 3: “« NELLA PUNTATA DEL 7 APRILE 2019 OSPITE FARIAN SABAHI, MARIASOLE BIANCO E OMAR DI FELICE » (LINK VIDEO)

Kilimangiaro. Puntata del 07/04/2019. Ospiti di Camila Raznovich la scrittrice e giornalista Farian Sabahi, la biologa marina Mariasole Bianco e il campione di UltraCycling Omar Di Felice per scoprire le nuove frontiere del ciclismo. In collegamento da Istanbul lo skater Lorenzo Guslandi, campione mondiale di pattinaggio freestyle. Viaggio nel borgo di Mondavio nelle Marche con il geologo Mario Tozzi, che esplora il territorio intorno al piccolo centro marchigiano e ricorda il terremoto di L’Aquila a 10 anni dal sisma che colpì l’Abruzzo. Tra le mete di questa puntata: la Louisiana, le spiagge di Puerto Escondido, la Savoia in Francia, l’isola caraibica di Curaçao, i grattacieli di Taipei, l’Indonesia e la Baja California.

