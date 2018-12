RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” KILIMANGIARO ” – RAI 3: « NELLA PUNTATA DEL 30 / 12 /2018 I DOCUMENTARI PIÙ BELLI PER SCOPRIRE LA NATURA E LE STORIE DEI FILMAKER » (LINK VIDEO)

Kilimangiaro. Puntata del 30-12-2018. Il “Kilimangiaro” saluta il 2018 con una puntata speciale. Camila Raznovich riunisce la grande famiglia di viaggiatori, scienziati ed esperti che ogni domenica ci fanno conoscere, con i loro racconti, un angolo inedito del nostro pianeta.

Nello studio di Saxa Rubra il botanico Stefano Mancuso per scoprire i segreti del mondo vegetale, la Cuoca Rosa per conoscere i piatti della tradizione italiana più graditi nel corso dei suoi viaggi, il “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli per visitare gli angoli più nascosti e sorprendenti della nostra penisola. Un’occasione per aspettare insieme il nuovo anno e vedere le immagini più belle dei “viaggi al rallentatore” di Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre, un modo nuovo di viaggiare e conoscere terre lontane. Alle apprezzate classifiche del “Kilimangiaro” quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line.

Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà una classifica sui Paesi più felici del mondo. A salutare il 2018 i documentari più belli per scoprire ancora una volta l’avventura, i paradisi, la natura, le storie, la “city life e le “cartoline” dei filmaker del “Kilimangiaro”.

LINK VIDEO