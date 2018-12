RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” KILIMANGIARO ” – RAI 3: ” NELLA PUNTATA DEL 23 / 12 / 2018 TRA LE METE L’ALGERIA, DUBAI, LE FILIPPINE, L’AURORA BOREALE IN LAPPONIA, UN VIAGGIO A CAVALLO IN SCOZIA ” (LINK VIDEO)

Kilimangiaro. Puntata del 23-12-2018. Il Kilimangiaro festeggia il Natale continuando a viaggiare in giro per il mondo alla scoperta dei luoghi più suggestivi e più belli. Ospiti di Camila Raznovich il botanico Stefano Mancuso per conoscere i segreti del mondo vegetale, i film-maker del Kilimangiaro Domenico Gambardella e Chiara Cetorelli e l’artista Angelo Bonello per scoprire le sue creazioni di luce.

In studio ci saranno anche le scienziate Elena Joli e Gaia Dell’Ariccia per conoscere la spedizione in Antartide che ha studiato gli effetti del riscaldamento globale. Con l’esploratore Alex Bellini per conoscere il progetto “10 rivers 1 ocean” e documentare l’inquinamento da plastica nel mondo. Continua il giro d’Italia del geologo Mario Tozzi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia.

Tra le mete di questa puntata: l’Algeria, Dubai, le Filippine, l’aurora boreale in Lapponia, un viaggio a cavallo in Scozia, l’arcipelago di Kiribati nel Pacifico, il paradiso di Barbados ai Caraibi, la Georgia, ex Repubblica sovietica, lo Stato di Campeche in Messico, la natura dello Sri Lanka e New York.

