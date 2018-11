RIVEDI – REPLAY – REPLICA ‘ IL RISTORANTE DEGLI CHEF ‘ * RAI 2: ” AL FIANCO DEI PROTAGONISTI, GLI CHEF ANDREA BERTON, PHILIPPE LÉVEILLÉ E ISABELLA POTÌ, PUNTATA DEL 20/11 ” (LINK VIDEO)

Il ristorante degli chef. Puntata del 20-11-2018. Un piatto di alta cucina? In “Il ristorante degli chef” potrebbe non bastare. Perché nel nuovo programma di Rai2 bisogna dimostrare anche di saper gestire un ristorante. È la sfida che attende, mescolando talent e reality, dieci aspiranti chef, protagonisti del programma.

Al loro fianco, gli chef Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì, che li guideranno e li giudicheranno sia in studio che nelle fasi di amministrazione del locale e nelle scelte che faranno per esaudire i desideri dei loro avventori, tra i quali molti volti noti dello spettacolo. In palio, per il vincitore, la possibilità di formarsi nella scuola internazionale di cucina italiana Alma, un luogo di eccellenza che ha visto nascere e crescere nel corso della sua lunga storia i più affermati chef, diventando un passaggio obbligato e fondamentale per chiunque sogni di lavorare nel mondo della cucina.

LINK VIDEO