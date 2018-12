RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 21 / 12 / 2018 VITTORIO VA IN SVIZZERA PER AFFRONTARE ANDREINA ” (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore.St 3 – Ep 75. Vittorio va in Svizzera per affrontare Andreina e porla nuovamente di fronte a una scelta: salvare solo sé stessa o tutto il Paradiso. Irene nota la vicinanza tra Clelia e Luciano e ne parla con le Veneri, insinuando anche in Nicoletta il dubbio che il ragioniere e la capo commessa abbiano una relazione.

