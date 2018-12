RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 17 / 12 / 2018 GUARNIERI È DECISO A SPINGERE IL PARADISO SULL’ORLO DEL FALLIMENTO ” (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3. Ep 71. Mentre Clelia assume una nuova commessa in vista delle festività natalizie, Umberto Guarnieri è deciso a spingere il Paradiso sull’orlo del fallimento. A questo scopo, chiede a Vittorio di estinguere un cospicuo debito a cui l’imprenditore non può far fronte. Intanto Elena ha un incidente in caffetteria e chiede a Salvatore di non dire nulla a suo fratello Antonio.

