RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 14 / 12 / 2018 VITTORIO È COINVOLTO NEI PREPARATIVI PER IL MATRIMONIO ” (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore.St 3 – Ep 70. Mentre Vittorio viene coinvolto suo malgrado nei preparativi per il matrimonio, Luciano è ancora convinto che Nicoletta non dovrebbe sposare Riccardo e trova un’alleata in Roberta, anche lei contraria alle nozze. Antonio rivela ad Agnese la sentenza del clan Principe: Giuseppe Amato dovrà costituirsi per omicidio.

