RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE: ” – RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 13 / 12 / 2018 EP 69 ANTONIO E SALVATORE INCONTRANO UN AFFILIATO DEL CLAN PRINCIPE ” (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3. Ep. 69. Antonio e Salvatore incontrano un affiliato del clan Principe ma scoprono che ottenere la libertà del padre non è semplice come speravano. Tina chiede alla madre di cucire le divise natalizie delle Veneri, mentre Ludovica è sempre più preoccupata per la dipendenza di Riccardo dagli antidolorifici.

