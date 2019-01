RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 96 NELLA PUNTATA DEL 21 / 01 / 2019 DOPO AVERE SCOPERTO IL TRADIMENTO DI RICCARDO, NICOLETTA ABBANDONA L’ALTARE » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3. Ep 96. Dopo avere scoperto il tradimento di Riccardo, Nicoletta abbandona l’altare, sotto lo sguardo attonito dei presenti, e trova conforto tra le braccia del padre. Nel frattempo, il giovane Guarnieri confessa a Vittorio di aver trascorso la notte prima delle nozze con Ludovica.

La vicenda provoca reazioni diverse tra le persone vicine ai due ragazzi: c’è chi come Clelia parla di coraggio da parte di Nicoletta e chi come Adelaide cerca un sostegno in Luca, che a sua volta riporta i retroscena del mancato matrimonio a un giornalista, deciso a sfruttare la vicenda per distruggere l’immagine dei Guarnieri.

