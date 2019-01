RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 93 NELLA PUNTATA DEL 16 / 01 / 2019 CLELIA, DOPO AVERE SCOPERTO CHE IL MARITO È A MILANO VORREBBE FUGGIRE » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3. Ep 93. Clelia, dopo avere scoperto che il marito è a Milano vorrebbe fuggire, ma Luciano le consiglia di affrontarlo per scoprire cosa voglia da lei. E mentre il ragioniere è preoccupato per la capo-commessa, Nicoletta e Silvia decidono di nascondergli la tossicodipendenza di Riccardo, che riceve un rimprovero da Ludovica, illusa di fargli cambiare idea sul matrimonio.

Intanto Elena prosegue nel dare lezioni ai bambini oltre a lavorare in caffetteria e per Salvatore è diventato ormai quasi impossibile nascondere i sentimenti che nutre per lei.

LINK VIDEO