RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 92 NELLA PUNTATA DEL 15 / 01 / 2019 MARTA E VITTORIO SCOPRONO CHE RICCARDO FA ANCORA USO DI ANTIDOLORIFICI OPPIACEI » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 92. Saputo dell’incidente, Marta e Vittorio corrono a villa Guarnieri e scoprono che Riccardo fa ancora uso di antidolorifici oppiacei, cercano così di convincerlo a parlare sinceramente con Nicoletta di questa sua dipendenza.

Nel frattempo, al Paradiso, le Veneri si contendono il primato per la vendita dei biglietti della lotteria e Clelia riceve dei fiori con un messaggio che non lascia adito a dubbi: il marito Oscar è a Milano. Intanto Agnese inizia a sospettare che ci sia qualcosa tra Elena e Salvatore e in caffetteria Riccardo incontra Nicoletta.

