RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 88 NELLA PUNTATA DEL 9 / 01 / 2019 FEDERICO CATTANEO RIVELA ALL’AMICO PAOLO DI NON ESSERE UNO STUDENTE MODELLO » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3- Ep 88. Federico Cattaneo rivela all’amico Paolo di non essere lo studente modello che tutti credono e chiede aiuto a Roberta per superare un esame, così da evitare di ricevere la cartolina di leva. Tina cerca in ogni modo di farsi notare da Sandro Recalcati, il discografico amico di Vittorio, ma i suoi tentativi non danno il risultato sperato.

