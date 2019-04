RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 149 NELLA PUNTATA DEL 4 APRILE 2019 I SOSPETTI SU LISA SI STANNO ALLARGANDO A MACCHIA D’OLIO » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 149. Roberta, Gabriella e Federico si aggiornano sugli ultimi sviluppi riguardanti la crisi tra Vittorio e Marta: i sospetti su Lisa si stanno allargando a macchia d’olio. Riccardo confida alla zia Adelaide di soffrire nel vedere Nicoletta con un altro uomo e trova comprensione in Bernardo, il barbone che sta aiutando a liberarsi dall’alcolismo. Nora, intanto, suggerisce a Tina di cambiare il proprio look in vista dell’esibizione alla radio.

