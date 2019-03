RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 137 NELLA PUNTATA DEL 19 MARZO 2019 RICCARDO SI È TRASFERITO A CASA DI VITTORIO » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 137. Riccardo, deciso a disintossicarsi, si è trasferito a casa di Vittorio, che per sostenere l’amico, dovrà stare per un po’ lontano dal Paradiso. Marta, però, nasconde alla famiglia dove si trovi il fratello e Lisa informa Luca dell’insolita assenza di Conti. Nel frattempo, Tina decide di affrontare Recalcati e chiedergli una volta per tutte cosa provi per lei.

